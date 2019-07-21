تشارك جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، في المخيم الكشفي العالمي الرابع والعشرين الذي سيقام في محمية «سوميت بيكتل» الوطنية الكشفية في ولاية فرجينيا الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار «فتح عالم جديد»، وذلك خلال الفترة من تاريخ 22/7/2019م إلى 2/8/2019م، والذي يشارك فيه أكثر من 45000 مشارك من جميع أنحاء العالم يمثلون أكثر من 190 جنسية مختلفة من منسوبي ومنظمي الكشافة في حدث يُتوقع أن يكون أكبر جامبوري كشفي عالمي. وأوضحت عميدة خدمة المجتمع و التعليم المستمر الدكتورة لطيفة آل فريانأنه انطلاقاً من دور الجامعة الأكاديمي في خدمة المجتمع و تحقيق رؤية المملكة 2030 ودعم تمكين المرأة بما يحفظ لها حقها بالمشاركة والتمثيلالإيجابي على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، وإسهاماً من عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر في تحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية من خلال تعزيز حضور الجامعة محلياً و عالمياً، جاءت مشاركة طالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الحاصلات على رخصة العمل التطوعي من حاضنة نورة العطاء التطوعية بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، كأول فريق كشفي نسائي سعودي يشارك في الجامبوري العالمي بالتعاون مع جمعية الكشافة العربية السعودية ومؤسسة الوليد الإنسانية، وهما الطالبتان نجود بنت منصور الشمري طالبة من كلية الخدمة الاجتماعية وسارة بنت فهد بن غنام طالبة من كلية علوم الحاسب والمعلومات، وبإشراف القائدتين في حاضنة نورة العطاء الأستاذة هدى بنت ناصر الشريف و الأستاذة هياء بنت ناصر الشريف. ويعد الجامبوري الكشفي العالمي حدث تعليمي هام يعزز مفاهيم التطوع والسلام وتطوير المهارات القيادية والحياتية لديهن، من خلال عملهن ضمن فريق الدعم الدولي في المخيم الكشفي العالمي والمشاركة في الأنشطةالتعليمية والتطوعية المتنوعة والتي تعزز التعاون وبناء الخبرات والتطوير الشخصي والاحترام المتبادل والحوار بين الأجيال والثقافات والمشاركة الفاعلة في المجتمع تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.