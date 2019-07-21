زار الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، المشرف على مركز التنمية الاقتصادية بإمارة المنطقة، مجمع نماء المنورة للأ عمال، حضر خلالها ورشتّي عمل أقامها مركز التنمية الاقتصادية بالتعاون مع نماء المنورة برعاية من شركة علم لأمن المعلومات تهدف الأولى إلى بناء المبادرات المتخصصة حسب الميز النسبية المختلفة بالمنطقة ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي العالي والموجه، وذلك بمشاركة الهيئات والجهات ذات العلاقة بالمنطقة، في حين تهدف الأخرى إلى التعريف بمبادرة اطلاق مبادرة التنمية الاقتصادية لتحفيز القطاع الخاص بمشاركة من مكتب المشاريع ذات الاولوية احد مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص المعتمدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال والمختصين، حيث اطلع على ملخص للورشتين وأهم مخرجاتها، على أن يتم عقد ورشة عمل نهائية مستقبلا لمراجعة جميع المبادرات المقدمة من الورشتين.على صعيد متصل، شهد الأمير سعود بن خالد الفيصل توقيع اتفاقية تعاون بين مركز التنمية الاقتصادية ومكتب المشاريع ذات الأولوية تهدف الى توحيد وتعزيز الجهود القائمة لتقديم الدعم والتدخل السريع للإستثمارات النوعية بالمنطقة وتمكين قطاعات الأعمال من خلال تذليل التحديات التي تواجهها لتطوير وتحفيز بيئة الاستثمار والأعمال في المنطقة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. ويسعى الطرفان من خلال البرامج والمشاريع المشتركة إلى دعم ومتابعة توجه المملكة في تطوير وتحفيز بيئة الاستثمار والأعمال لرفع الناتج المحلي، إضافة إلى توحيد وتبسيط سبل الاستفادة للقطاع الخاص والجهات ذات العلاقة بالاستثمار بالمنطقة من خدمات المكتب من خلال المركز، وتبادل المعرفة والحلول المتبعة بين المكتب والمركز للاستفادة من الخبرات المكتسبة وتطبيق افضل الممارسات العالمية للحصول على اسرع النتائج للمستفيد.كما قام نائب أمير المنطقة بجولة بمجمع نماء المنورة للاعمال الأول من نوعه بالمنطقة، والذي قام بتأسيسه واطلاقه الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ورئيس مجلس نظارة وقف نماء المنورة، وقد تضمنت الجولة زيارة لمقر نماء المنورة والاطلاع على إستراتيجية المنظومة، والتعرف على سير اعمالها وأخر تطوراتها، وزيارة مسرعة الاعمال التقنية (بادر) التابعة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للتعرف على الخدمات المقدمة للمشاريع التقنية، واطلع على عدد من المشاريع المحتضنة لديها، كما زار مركز المساحة البيضاء (وايت سبيس) المخصص للمساحات المكتبية لرواد ورائدات الاعمال، والتقى بعدد من رواد الأعمال المشتركين بالمركز وتعرف على مشروعاتهم. وأكد على أهمية العمل الجماعي بين القطاع العام والخاص، والاستفادة من الخدمات المقدمة لدعم بيئة ريادة الاعمال والاستثمار بالمنطقة، كما اكد على حرص وتوجيه الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، على ضرورة الرفع لهم بأي ملاحظات او تقصير للعمل على معالجتها من خلال القنوات المتاحة، بما يحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.