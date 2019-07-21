أوضح المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي أن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا باشرت بلاغاً صباح هذا الْيَوْمَ (الأحد)، عبارة حادث حريق بالصناعية الأولى بمدينة سكاكا بعدة محلات متنوعة، حيث أنتقلت فرق الدفاع المدني المتخصصة المزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة، وذلك لمواجهة مثل هذه الحوادث وبفضل من الله ثم بفضل الجهود التي بذلت تكللت هذه الجهود بالنجاح، حيث تم إخلاء عدد (20) شخص من العمالة الوافدة، وتم إخماد الحريق بالكامل بمساحة تقدر (٣٥*٦٠) دون حدوث إصابات أو وفيات ولله الحمد، وتم تسليم الموقع لجهة الإختصاص لإكمال اللازم.وأشاد الضويحي بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي إستعانت بها فرق الدفاع المدني متمثلة بالهلال الأحمر، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الأمنية (الشرطة والمرور والدوريات الأمنية) بالإضافة إلى شركة الكهرباء كما دعا الإخوة المواطنين والمقيمين لتوخي الحيطة والحذر، وعدم الإقتراب من مثل هذه المواقع حفاظاً على سلامتهم متمنياً السلامة للجميع.