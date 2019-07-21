يواصل مجمع الامل للصحة النفسية خدمات علاج الادمان بجدة فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات للتوعية بمخاطر إدمان المخدرات على الفرد والمجتمع، والتي من شأنها أن تؤثر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على الافراد و الأُسر، و تنوعت فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ما بين محاضرات موجهة للقطاعات الحكومية واستهداف نقاط التجمع في المراكز التجارية من خلال اقامة المعارض لاستعراض أهداف اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، كما استعرضت الفعاليةُ جهود إدارة التوعية الصحية بمجمع الأمل من خلال توزيع المنشورات التوعوية وإقامة المعارض والمحاضرات في المدارس والدوائر الحكومية طوال العام لإيصال الرسالة التوعوية إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

اوضح المدير الطبي لمجمع الامل بجدة خدمات علاج الادمان الدكتور خالد العوفي ان الإحتفال بفعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يعد مناسبة جيدة لإبراز أهمية التصدي لهذه المشكلة وزيادة وعي المجتمع بأضرار المخدرات وعواقبها الوخيمة التي تؤثر على جوانب الصحة العامة والجوانب النفسية والاجتماعية والروحية وغيرها.

و أضاف «العوفي» ان شعار هذا العام وفق ما أصدره تقرير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في نيويورك لعام ٢٠١٩م هو مفهوم «الصحة من أجل العدالة، العدالة من أجل الصحة». يركز على أن العدالة والصحة وجهان لعملة واحدة عندما يتعلق الأمر بالتصدي لمشكلة المخدرات، حيث أن تكاتف المؤسسات الصحية و الاجتماعية و القضائية يعد أمر هام في التعامل مع ظاهرة المخدرات من حيث الوقاية والعلاج والتأهيل، ومن جانب آخر وهو تجريم حيازتها والاتجار بها، كما يهدف هذا اليوم وعلى مدار العام تسليط الضوء على أهمية تعزيز العمل والتعاون من أجل تحقيق هدف إقامة مجتمع دولي خالي من استخدام المخدرات مما يتطلب تعاون المجتمعات المحلية والمنظمات المختلفة.