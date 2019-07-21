تستعد شركة المجدوعي للسيارات الوكيل المعتمد لسيارات شانجان في المملكة العربية السعودية لتكرار تجربتها الناجحة " تحدي الحرارة القصوى" لتكون التجربة الرابعة من نوعها على التوالي في المملكة العربية السعودية، والسادسة في الشرق الأوسط بمشاركة خبراء من شركة شانجان حضروا خصيصاً لتقييم هذه التجربة وإبراز آداء سيارات شانجان على تحدي حرارة الصيف، و التي تشمل قطع مسافة أكثر من 10 ألاف كيلو متر داخل مدن ومناطق المملكة في الفترة التي تصل فيها الحرارة إلى اكثر من ٥٠ درجة مئوية في بعض المناطق .القافلة إنطلقت من المنطقة الشرقية وتحديداً من مدينة الدمام لتعبر عدد كبير من مناطق المملكة في مدة زمنية تزيد عن 25 يوماً يتخللها العبور في الكثير من المسارات و التضاريس ذات طبيعة مناخية قاسية من مرتفعات ومنحدرات صخرية قاسية، إلى معوقات طبيعية ليتم تجاوزها بهدف تقييم آداء السيارات والتعرف على إمكانياتها.وبهذه المناسبة تحدث المدير التنفيذي لشركة المجدوعي للسيارات محمد بن علي المجدوعي شانجان : " إن هذه التجربة الميدانية بهذه الظروف المناخية الصعبة والتطبيق العملي من خبراء في القيادة الصحراوية جاءت لنؤكد صحة إختيارنا لسيارات شانجان ولقناعتنا بقدرتها وآداءها المميز . "وأضاف ": أردنا تجديد هذه الحملة مع تعزيز الانشطة الإجتماعية المصاحبة لها تنفيذاً لإستراتيجيات الشركة بضرورة توفير طرازات ملائمة لطبيعة المملكة وظروفها المناخية المختلفة ."يذكر أن شركة شانجان تأسست في عام 1862 وبدأت انتاجها الفعلي للسيارات قبل 35 عام وارتفع مستوى مبيعاتها عاما بعد عام وقد حرصت على تعزيز قدراتها التقنيــة وصارت طرازاتها تتمتع بمختلف المواصفات العالمية المطلوبــة بعد ان قامت بتطويرمصانعها ومراكز الابحاث لتواكب الاسواق العالميـــة، من جهتها تنوي شركة شانجان لصناعة السيارات التوسع في الاسواق العالمية بعد نجاحها الكبير في الاسواق الصينية وارتفاع مستوى الجودة في انتاجها، ومن اهم الأسواق التي سعت للدخول اليها سوق المملكة العربية السعودية بعد اتفاقها مع واحد من اكبر وكلاء السيارات واكثرهم خبرة وهي شركة المجدوعي للسيارات الذي يستثمر شبكة فروع تغطي كافة مدن المملكة بالإضافة الى مراكز مختلفــة من خدمات ما بعد البيع وصيــانة وقطع غيار .