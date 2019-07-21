إستمراراً لحملاتها التي تنفذها على مدار العام بهدف سلامة السكان من مواطنين ومقيمين، وكذلك الركاب المسافرين عبر القطارات بين المدن؛ نفذت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» حملة توعوية في منطقة حائل تستهدف من خلالها كافة فئات المجتمع.

وتهدف «سار» من حملتها - التي جاءت تحت شعار #سكة_السلامة واستمرت أربعة أيام – إلى توعية السكان والقاطنين حول الشبكة الحديدية للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، وكذلك خفض معدل حوادث التعدي والتجاوز على السكة، ما يؤدي لتقليل الخسائر، والتأكيد على أهمية إتخاذ المعابر والجسور المخصصة للعبور التي وفرتها الدولة تسهيلاً لتنقلات سكان المناطق التي تخترقها السكة ولملاك المواشي خلال تنقلاتهم أثناء المواسم الربيعية والشتوية.

وتؤكد شركة «سار»، أنها تضع ذلك في مقدمة خططها الإستراتيجية لتطبيق أفضل معايير السلامة والامان في تشغيل شبكة السكك الحديدية بالمملكة وضمن إستراتيجيتها التشغيلية لقطارات النقل سواء قطارات الركاب أو المعادن والبضائع، موضحة في رسائلها التوعوية عواقب العبور الغير قانوني وخطورته الكبيرة لما يخلفه من خسائر في الارواح والممتلكات.

وشملت جولات الحملة، مناطق العبور المخصصة على السكة حيث التقى فريق الحملة باصحاب المواشي وكذلك الرعاة القاطنين بمحاذاة الخط الحديدي، كما زاروا مدينة جبة المحاذية للسكة (103 كم شمال غربي حائل) وقدموا للسكان الرسائل التوعوية.

وطالت الحملة مراكز الأحياء في حائل ومن بينها زيارة مركز الحي بمدرسة مكة المتوسطة، بالإضافة إلى زيارة عدد من المراكز التجارية كما استهدفت الحملة مركز الأمير سلطان الاجتماعي وعقدوا لقاءً تمحور حول أهمية إتخاذ المعابر والجسور لتحقيق مبدأ السلامة للجميع، وتضمنت اللقاءات السحب على عدد من الجوائز والهدايا المقدمة من شركة «سار» لحضور تلك اللقاءات.

وختمت الحملة جولاتها بزيارة منطقة العليم (181 كم شمال حائل)، وركزت على توعية ملاك المواشي

والرعاة وتقديم البروشورات الخاصة، والتأكيد على توخي الحذر في عبور الخط الحديدي من خلال الجسور والمعابر المتوفرة في المنطقة، وذلك لضمان سلامتهم وسلامة المواشي والممتلكات الخاصة بهم، بالاضافة إلى تسجيل ما لديهم من ملاحظات ومقترحات تتعلق برفع معدل السلامة لعبور السكة الحديدية.