كشفت شركة والت ديزني الموزعة لفيلم «المنتقمون: لعبة النهاية» (أفنجرز: إند جيم)، إن الفيلم الذي انتجته شركة مارفل ستوديوز، سينتزع صدارة إيرادات التذاكر عالميا على الإطلاق اليوم (الأحد). وذكرت ديزني في بيان نشر أمس السبت في إطار الإعلان عن مجموعة جديدة من الأفلام أن مبيعات تذاكر «المنتقمون» على مستوى العالم ستتخطى 2.789 مليار دولار التي جمعها فيلم (أفاتار) للمخرج جيمس كاميرون عام 2009.

وفيلم «المنتقمون» الذي طرح بدور السينما في أبريل، هو ذروة قصة تروى في 22 فيلما لشركة مارفل على مدى عشرة أعوام. ويقوم ببطولة الفيلم الممثلان روبرت داوني جونيور وكريس هيمسورث والممثلة سكارليت جوهانسون. وقال كيفن فيج رئيس مارفل ستوديوز إن الفيلم سيصل لصدارة مبيعات التذاكر، لكنه سيخسر هذا اللقب على الأرجح أمام فيلم كاميرون المقبل. ومن المقرر أن يطرح كاميرون أربعة أفلام ضمن سلسلة «أفاتار»، اعتبارا من ديسمبر كانون الأول عام 2021.