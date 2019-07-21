برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، يُشرف محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، حفل زفاف 1440 شاباً وفتاة في ليلة فرح جدة يوم (الخميس) الموافق 22 من شهر ذي القعدة الجاري، وذلك بمركز جدة للمنتديات والفعاليات, بحضور عدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة ورجال الأعمال وأهالي العرسان وضيوفهم.وثمّن رئيس مجلس إدارة جمعية زواج بجدة أحمد بن صالح العمري, الدعم الكبير لأمير منطقة مكة المكرمة على رعايته لهذا الحدث الاجتماعي الكبير, معرباً عن شكره وامتنانه لمحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد ، على تشريفه ومشاركة أبنائه العرسان فرحتهم في حفل "فرح جدة", وحرص سموه على رسم الفرحة على وجوه شباب وفتيات الوطن الطامحين في إكمال نصف دينهم، وبناء حياة مستقرة قائمة على الود والمحبة والتراحم.وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية أن هذا العدد الكبير الذي تشهده عروس البحر الأحمر يعكس صورة من صور التكافل الاجتماعي في المملكة, عاداً الحفل بالأضخم على مستوى جدة التي أطلقتها الجمعية منذ عام 1422هـ، التي أسهمت على مدار السنوات الماضية في الاحتفاء بزفاف آلاف من الشباب والفتيات، ووفرت الدعم المادي والمعنوي للمقبلين على الزواج، وأعدت لهم البرامج التأهيلية التي قدمها نخبة من الخبراء والمختصين في المجال النفسي والصحي والاجتماعي والاقتصادي، ورسمت لهم خارطة طريق لبدء حياة زوجية صحيحة.وأشاد رئيس مجلس إدارة "جمعية زواج" بدعم الشركاء من القطاعين الخاص والعام، ورجال الأعمال ومجتمع جدة، مشدداً على أن نجاح احتفالية "فرح جدة" على مدار 19 دورة مضت، تجسد الرغبة الكبيرة لدى المجتمع السعودي في التيسير على الشباب والفتيات للعبور نحو حياة زوجية مستقرة.من جانبه نوه المدير التنفيذي للجمعية زياد بن عبدالعزيز فلمبان, بالبرامج والخدمات المقدمة للعرسان وبدور المجتمع والقطاع الخاص، لافتاً إلى ما تقدمه الجمعية من البرامج التدريبية التأهيلية والهدايا والتخفيضات والهبات العينية والقروض والمساعدات المادية لكل العرسان, بمشاركة شركاء النجاح الذي وثقوا في الجمعية وجعلوا إنفاقهم في إسعاد الشباب والفتيات وتكوين أسر ناجحة مستقرة على مدار تلك الأعوام.من جهته, أفاد رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة سابقاً, العضو المؤسس للجمعية الشيخ عبد المحسن بن عبدالله الخيَّال, أن الجمعية تهدف من جميع برامجها وخدماتها سواءً برنامج التدريب والتأهيل أو التخفيضات والهدايا والمساعدات العينية والمالية, إلى تخفيف أعباء الزواج والتكاليف الباهظة عن كاهل العرسان وتيسير الزواج وضمان استمراريته؛ لينعموا بحياة أسرية سعيدة مستقرة لا تنغصها الديون والمشكلات.يُذكر أن الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة هي الجهة الرسمية الوحيدة في محافظة جدة التي تساعد الشباب والفتيات على تيسير زواجهم وتأسيسهم لحياة زوجية مستقرة, وقد شاركت في تزويج أكثر من 90.000 شاب وفتاة.