بعد مرور 40 عاما على إغلاق 13 دارا للسينما في محافظة الطائف، علمت «عكاظ» أن العمل جار لإعادة «الفن السابع» إلى المدينة التي انفردت باحتضانه، وساهمت في تشكيل نواة للانفتاح على ثقافة الآخر، أثرت إيجابا على أبناء العاصمة الصيفية، وزوارها من مختلف مناطق المملكة، إلى أن أغلقت الدور، وصمتت القاعات، وأسدل الستار على آخر عرض مسرحي بداية السبعينات الميلادية.وأكدت مصادر «عكاظ» أن خيار السينما سيتاح للزوار مع انطلاقة موسم الطائف هذا العام نهاية الشهر الجاري.يذكر أن دور السينما كانت تنتشر في عدد من أحياء الطائف ومراكزها الفنية والثقافية، أبرزها قاعات نادي الضباط بالجيش في مبنى القشلة، والبعثة البريطانية للتدريب، وعثمان عوض السوداني بحي السلامة، والجبلول بحي الشرقية، وأبو راس بحي اليمانية، والششة بحي السليمانية، وبن مرعي بحي الشرقية، وأبو الروس بالردف، وأحمد بن حمدي بحي الشرقية، والجمجوم بمسبح عكاظ، وبن جماح بحي العزيزية، ومدارس الجيش بحي قروى، ونادي عكاظ بحي الشرقية، وقاعة سينما الشهري بحي الشرقية.