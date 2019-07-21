أكد المدير العام السابق لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي والخبير الصحي البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة، أن الخدمات الصحية للحجاج شهدت طفرة كبيرة كما وكيفا وجودة، في منظومة وقائية وإسعافية وعلاجية متقدمة، وقوى عاملة إشرافية طبية وفنية ومساعدة على مستوى عالٍ من الكفاءة والتدريب.ونوه بخبرة المملكة في جانب طب الحشود، موضحا أن الخدمات والجهود التي تبذلها القطاعات الحكومية ومنها الصحية في المملكة تحظى بتقدير المجتمع الدولي، وأصبحت أنموذجاً يحتذى به، وجاء ذلك نتيجة لبعد النظر وسعة الأفق والقدرة على التخطيط الإستراتيجي الهادئ، المبني على أسس علمية ومنطقية راسخة، والإشراف المباشر الميداني عليها، وهذا ما تميز به ولاة الأمر في هذا البلد المعطاء.