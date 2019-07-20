قدم الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، شكره وتقديره للحضور الإعلامي السعودي لتغطية أحداث البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية المقامة للمرة الأولى على ساحل نيوم الذي تمتد مساحته 450 كيلومتراً، بمشاركة ستة منتخبات هي السعودية «المستضيف» وإنجلترا والصين والإمارات وعمان ومصر.

وقال المهندس نظمي:«لدينا في نيوم برامج للأحداث الرياضية العالمية على مدى الـ 9 أشهر القادمة مع التزامنا بمشاركة الفرق السعودية»، مؤكداَ أن قطاع الرياضة يعد أحد القطاعات الأساسية في مشروع نيوم.

وأوضح النصر أن مشروع نيوم متعاون مع كافة الاتحادات الرياضية في المملكة للاستفادة من أصحاب الاختصاص بالتعاون والشراكة معهم، مؤكداً أن نيوم ستكون واجهة للمملكة والعالم ونتطلع أن تكون النافذة التي يتعاون من خلالها الاتحادات الرياضية معًا، مشيراً إلى أن مشروع نيوم سيحتوي على منشآت رياضية عالمية سيتم الإعلان عنها لاحقاً.