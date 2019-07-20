عادت بوادر الخلاف بين الفنانين عبدالله السدحان وناصر القصبي للظهور مرة أخرى على الساحة بعدما رفع القصبي دعوى قضائية على السدحان؛ للمطالبة باسترداد سيارتين قديمتين موديل 82 وموديل 73، وهو ما وصفه الأخير بـ“قلة المروءة“.

حيث كتب السدحان، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“: ”اليوم تلقيت اتصالًا من مكتب المحامي عبدالعزيز المحمدي يقول الفنان النجم العظيم الرائع المبهر رافع دعوى علي يطالب بسيارتين عندي في المزرعة موديل 82 وموديل 73 الي عنده سطحةً يجي يحملها لدبي والزايد يشيله معها.. قلت المروءة“.

يذكر أنه سبق أن رفع القصبي منذ أسابيع، دعوى قضائية ضدّ زميله الممثل السعودي عبدالله السدحان لفض الشراكة القائمة بينهما في شركة الهدف للإنتاج الإعلامي، التي يملكانها وأنتجا من خلالها مسلسلهما الشهير ”طاش ما طاش“ بأجزائه الـ 18، والذي توقف إنتاجه عام 2011، بعد الانفصال الفني بينهما.



