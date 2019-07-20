أدخلت مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا الفرح والبهجة والسرور لــ30 ابناً من أبناء وبنات شهداء الواجب والمرابطين بالحد الجنوبي وأسرهم، عندما احتفت بهم في قاعة السيد جعفر جمل الليل بمقر المؤسسة وقدمت لهم الهدايا المالية والعينية .وجاء الاحتفال تجسيداً لاهتمام القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بأبناء شهداء الواجب والمرابطين بالحد الجنوبي.وضم الوفد 4 طالبات (فجر ملفي الوادعي، نجد ملفي الوادعي، فجر علي القحطاني، وفيء علي القحطاني) من ظهران الجنوب مع مرافقيهم، والمشرفة خديجة سالم علي القحطاني، بينما ضم 5 طلاب (بسام حميد عصمان، مشعل عوض القحطاني، مسفر عوض الوادعي، سعيد معيض آل مفتاح، وعبدالله عوض الوادعي) من ظهران الجنوبي يرافقهم المشرف سالم مسفر علي عروي، و5 طلاب (تركي مفرح التليدي، محمد مفرح التليدي، مفرح محمد آل مبتت، سعد مبطي القحطاني، وعبدالله معيض القحطاني) من سراة عبيدة يرافقهم المشرف معيض علي آل كاسي.وأشاد رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا المطوف السيد طارق بن محمد عنقاوي بالمواقف البطولية للمرابطين في الحد الجنوبي للذود عن وطننا الحبيب والحرمين الشريفين.وأشار إلى ضرورة تفعيل الدور الاجتماعي لكافة مؤسسات الطوافة من خلال إقامة حفلات تكريم واحتفال بأبناء شهداء الواجب والمرابطين في الحد الجنوبي؛ لرد القليل من حجم التضحيات التي يقدمونها في الحد الجنوبي.وأكد عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على قطاع العلاقات العامة والإعلام والجودة المطوف الدكتور سمير توكل، على أهمية تكريم أبناء شهداء الواجب والمرابطين من مؤسسات الطوافة، وأن يعطي هذا الجانب مساحة كبيرة من حجم المبادرات المجتمعية التي تقدمها المؤسسات على مدار العام.فيما اقترح عضو مجلس الإدارة المطوف السيد عبدالله عقيل بتقديم هدايا مالية لابناء وبنات شهداء الواجب ومرابطين الحد الجنوبي كنوع من الاحتفاء بهم .ولاقت هذه الاحتفالية الكثير من الاهتمام والشكر والتقدير من أبناء الشهداء والمرابطين في الحد الجنوبي، وعبروا عن شكرهم وتقديرهم للمؤسسة على هذه الحفاوة البالغة التي حظوا بها، وتمنوا لكافة أعضاء ومنسوبي المؤسسة التوفيق والنجاح في مهمته العظيمة بخدمة ضيوف الرحمن.يذكر أن الاحتفالية حضرها رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف السيد طارق بن محمد عنقاوي، ونائبه المطوف الدكتور طارق كوشك، وأعضاء مجلس الإدارة، مساعد مدير إدارة نشاط الطلابي ورئيس قسم النشاط الثقافي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالعزيز بن محمد بخش.