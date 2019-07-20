فيما تعتقل سلطات مكافحة الفساد الباكستانية رئيس الوزراء السابق شهيد خاقان عباسي في لاهور، على خلفية تهم فساد متعلقة بقطر، تستمر رحلة الدوحة بالغوص في وحل الرشاوى كواحدة من أبرز الدول المتورطة في مثل هذه الفضائح. التهم التي وجهها مجلس المساءلة الوطني في باكستان ضد خاقان بمنح عقود بشأن الغاز المسال لشركة تابعة لقطر بشكل مخالف للقانون، ليست هي النقطة السوداء الوحيدة في ملف رشاوى قطر المتخم بالسواد، إذ رصدت عكاظ تورط قطر في 3 قضايا فساد خلال أقل من شهر يوما، فبعد تكشف وثائق سرية نشرتها «الغارديان» البريطانية عن انتهاك ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان قواعد انتقالات اللاعبين بأمر من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لم يقف مسلسل «المال القطري القذر» عند رشاوى كأس العالم 2022، إذ اعترفت مشرفة سابقة بمطار كينيدي في مدينة نيويورك بحصولها على رشوة قطرية خلال انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم تسهيلات لبعثة الدوحة، بعد نحو عام من كشف الواقعة.