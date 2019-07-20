دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع الحقيبة الصحية للأسر النازحة، الذي ستستفيد منه 128 أسرة يمنية في مخيم بني جابر بمديرية الخوخة، في إطار مشروع المياه والإصحاح البيئي، بحضور محافظ الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر، ومدير عام مديرية الخوخة محمد عبدالسلام، وعدد من المسؤولين اليمنيين.وعقب التدشين أشاد المحافظ الدكتور الحسن بالدور الكبير الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة لخدمة نازحي الحديدة من خلال المشاريع الصحية التي تنفذها المؤسسات والمنظمات المحلية بدعم وتمويل من المركز، مثمنا التدخلات الإنسانية والصحية المقدمة من المركز في مختلف المجالات.ويأتي هذا النشاط ضمن أنشطة برنامج الاستجابة الطارئة (المياه والإصحاح البيئي) الذي يهدف إلى الإمداد بالماء وتحسين النظافة والصرف الصحي لضمان السلامة الصحية للنازحين.