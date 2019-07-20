أكد عبدالعزيز بن عايش رئيس لجنة المقاولين بغرفة الطائف لـ «عكاظ» أن الغرفة فوجئت بعدد كبير من المهندسات المعماريات والمصمِّمات السعوديات اللائي يحملن مؤهلات جامعية يجلسن على أرصفة العطالة لأكثر من خمس سنوات دون أن تتحرك تجاههن الشركات ومؤسسات المقاولات. ولفت إلى أن الاكتشاف جاء بعد الإعلان عن الحاجة لوظيفة مهندسة واحدة وتقدم عدد كبير من المهندسات للوظيفة ما دفعهم إلى إنشاء قسم خاص بالموارد البشرية بهدف إنشاء قاعدة بيانات لجميع المهندسات المعماريات والمصممات السعوديات.جاء ذلك لدى افتتاح رئيس مجلس الغرف السعودية سامي العبيدي أمس أول فرع للمقاولات السعوديات ومصممات الديكور والهندسة المعمارية لشركة نسائية خاصة بالطائف تتولى أعمال التسويق والتطوير وشاهد الحضور خلال اللقاء عرضا مرئيا عن أعمال التصميم التي تمّت بأيدي الفتيات السعوديات وتم توقيع عقد استثماري كأول مشروع لهن في إنشاء قرية تراثية بالمحافظة من مطاعم وكافيهات.وتتكون نواة الفرع النسائي من ست متخصصات في الديكور والهندسة المعمارية والإنشاء المدني بالإضافة إلى أربع أخريات وسيتيح الفرع فرص التدريب والتصميم وعرض الأفكار. ودعا رئيس لجنة المقاولين في الطائف كافة الشركات إلى الرجوع إليهم في حالة احتياجهم للكفاءات النسائية المقتدرات الجامعيات على إتقان العمل بكل تفان.