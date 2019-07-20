تتصاعد درجات الحرارة في معظم مناطق المملكة، إذ تسجل مكة المكرمة والأحساء اليوم (السبت) أعلى درجة بـ44 مئوية، تليها المدينة المنورة 43، وفي الرياض 42، والدمام وجدة 41.وأوضحت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، أنه يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، والقصيم، والشرقية، ونجران، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.وأوضحت أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-45 كم/‏ساعة، وفي الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/‏ساعة.