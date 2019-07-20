نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، أمس، من نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية على محافظتي (الليث والقنفذة)، وتستمر حتى التاسعة مساءً.وأصدرت الهيئة، أمس، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن للرؤية الأفقية، وذلك على محافظات (أضم، والجموم، والخرمة، الطائف، وخليص، ورابغ والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، والمويه وميسان). وأشارت إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 مساء.من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية.ولفتت إلى ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.