أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، أن المذبحة في شمال غرب سورية يجب أن تتوقف، مشيراً إلى أن أكثر من 70 مدنياً قتلوا هذا الشهر.

وقال لوكوك، في بيان بعد إحاطته لمجلس الأمن الدولي في جلسة مشاورات مغلقة بمقر الأمم المتحدة: إن مشاهد الطائرات الحربية وقصف المدفعية وهي تقتل وتجرح المدنيين وتدمر البنية التحتية المدنية، قد أثارت الرعب في نفوس الناس في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن الهجمات المكثفة التي بدأت منذ 80 يوماً تسببت في مقتل أكثر من 350 مدنياً، وإصابة الكثيرين، وتشريد 330,000 شخص. وحذر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية من أن تقديم المساعدات الإنسانية في المناطق التي تستمر العمليات العسكرية فيها أمر صعب، وأحيانا مستحيل، داعياً جميع أطراف النزاع إلى إنهاء القتال، واحترام القانون الدولي الإنساني والتحقيق في انتهاكاته، وضمان الوصول إلى المناطق التي يتعذر الوصول إليها حاليا لتقديم المساعدة الإنسانية.