ضبطت الدوريات التابعة لمحافظة الداير شرقي جازان خلال الـ٧٢ ساعة الماضية، كمية كبيرة من المُهربات والقات المخدر والسيارات المستخدمة في التهريب، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المتسللين. وأوضح محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة لـ«عكاظ»، أن جهود رجال الدوريات أحبطت عمليات التهريب بكافة أنواعها، مؤكداً أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر عبدالعزيز ونائبه. وأشار بن لبدة إلى أن العمل يتم وفق خطط نوعية استراتيجية تراعي التكامل الأمني بين كافة الأجهزة الأمنية، وتركز على الرصد والمتابعة والمسح الأمني، ثم تأتي عمليات القبض والإحباط، منوها بالدور الكبير والتعاون المثمر الذي يقوم به مشائخ القبائل والمواطنين عموماً.