وضعت سياحية أملج الترتيبات وشكّلت اللجان ونسّقت مع الفرق الفنية لاقامة مهرجان «ليالي الصيف في أملج»، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة السياحية برئاسة محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي لمناقشة الاستعدادات للمهرجان، والذي من المقرر انطلاقه في الثاني والعشرون من شهر ذو القعدة بمنتزه الدقم.وناقش المجتمعون الترتيبات وتوزيع المهام وتشكيل اللجان والتنسيق مع الفرق الفنية المشاركة، واختارت اللجنة منتزه الدقم السياحي مقراً للمهرجان الذي يهدف إلى تعريف زوار المحافظة بفنونها وتراثها.