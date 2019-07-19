وصل صباح اليوم (الجمعة) الفوج الأول من حجاج جمهورية مصر العربية إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وجرى نقلهم عبر الحافلات إلى مقر سكنهم بالمنطقة المركزية.وتم استقبال الحجاج المصريين بباقات الورد وماء زمزم والتمر والمعمول، فيما قُدِّمت لهم الأهازيج احتفاء بهم، حيث كان في استقبالهم رئيس المؤسسة الأهلية للأدلاء حاتم بن جعفر بالي، وأعضاء المؤسسة، بالإضافة إلى مسؤول مكتب شئون حجاج مصر بقطاع المدينة المنورة اللواء أشرف سعيد، الذي اعرب عن شكره لحكومة المملكة على ما تقدمه من خدمات ملموسة لضيوف بيت الله الحرام وزوار المدينة المنورة، لافتاً إلى أن هذه الجهود والخدمات ليست مستغربة على المملكة وقيادتها، التي تضع خدمة ضيوف بيت الله الحرام من أولى اهتماماتها.من جهة أخرى، كشفت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة الأهلية للأدلاء أمس (الخميس)، أن أكثر الجنسيات المتبقية في المدينة المنورة من الحجاج هم من إندونيسيا بعدد 56.178 حاجاً، ثم حجاج الهند بعدد 34.193 حاجاً، يليهم حجاج باكستان بعدد 31.742 حاجاً، وحجاج أفغانستان بعدد 9.928 حاجاً، ونيجيريا 9.592حاجاً.وأوضحت الإحصائية أن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي شهد أكبر نسبة قدوم بـ28,434 حاجاً، ثم طريق الهجرة بـ7,326 حاجاً، و1,893 حاجاً عبر البر.