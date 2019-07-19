يشارك المنتخب السعودي للسيدات للجودو لأول مره في بطولات غرب أسيا وذلك بمشاركة ثلاث لاعبات، وهن: حصة المليكي، ومريان بنت بكر، ومريم أبوحربش.وسبق للجودو النسائي السعودي المشاركة الأولى الاستثنائية للاعبة الجودو السعودية وجدان شهرخاني التي شاركت في دورة أولمبياد لندن 2012، في مسابقة وزن 78 كغم والتي خطفت أضواء الاولمبياد آنذاك .وتنطلق البطولة صباح الاحد القادم بصالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب بالعاصمة الأردنية عمان بتنظيم من الاتحاد الأردني للجودو بالتعاون مع اتحاد غرب آسيا وبرعاية الأمير الحسن بن طلال والتي تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة 10 دول