الحكومة اليمنية تدعو المجتمع الدولي إلى محاسبة النظام الإيراني
الجمعة / 16 / ذو القعدة / 1440 هـ
الجمعة 19 يوليو 2019 18:47
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واس (عدن)
دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي، واتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة النظام الإيراني لدوره التخريبي في المنطقة وإطالة أمد الحرب في اليمن، من خلال تزويدها لميليشيات الحوثية بالأسلحة والصواريخ، التي تهدد أمن واستقرار وسلامة المنطقة والملاحة الدولية في مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات التجارية الدولية في العالم.
وجدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم (الجمعة) رفض بلاده القبول بأي إجراءات أحادية الجانب من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران .
مؤكداً أهمية فتح المعابر والطرقات لتسهيل التنقل وتجنب تقييد حركة موظفي الأمم المتحدة داخل مدينة الحديدة، وإلى أهمية تنفيذ عملية إعادة الانتشار وفقاً لمفهوم العمليات المتفق عليه مع الأمم المتحدة.