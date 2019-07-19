شيعت جموع غفيرة بالعاصمة المقدسة جثمان الشاب المبتعث قاسم عداوي الذي لقي حتفه غرقا بشلالات نياجرا الكندية، عقب الصلاة عليه بالمسجد الحرام عصر اليوم (الجمعة)، ودفن في مقبرة شهداء الحرم بالشرايع شرق مكة المكرمة. وكانت «عكاظ» تابعت حادثة سقوط المبتعث عداوي في شلالات نياجرا بتاريخ 11 يوليو 2019، وعلمت من مصادرها أن القنصلية السعودية في نيويورك تلقت بلاغاً بفقدان المواطن قاسم عداوي في الشلالات خلال رحلة عائلية، بعد أن ترك عائلته في السيارة وترجل لالتقاط بعض الصور، وعندما لاحظت زوجته غيابه أبلغت الشرطة في حينه.