جبل طارق تمدد احتجاز الناقلة الإيرانية الجمعة / 16 / ذو القعدة / 1440 هـ الجمعة 19 يوليو 2019 18:07 8 A A رويترز (لندن) مددت حكومة جبل طارق اليوم (الجمعة) احتجاز ناقلة النفط الإيرانية جريس 1 شهراً آخر، لتبقى السفينة في قلب الصراع بين إيران من ناحية والولايات المتحدة وحلفائها من ناحية أخرى.وقالت الحكومة إن السفينة الإيرانية، التي احتجزها أفراد من مشاة البحرية البريطانية قبالة ساحل جبل طارق يوم 4 يوليو ، يشتبه في أنها كانت تهرب النفط إلى سورية في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.وقالت الحكومة أن المحكمة قررت تمديد فترة احتجاز السفينة جريس 1 لمدة 30 يوماً آخر وحددت جلسة أخرى يوم 15 أغسطس 2019".< Previous PageNext Page >