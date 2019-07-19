أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم (الجمعة) فرض عقوبات على أحد قادة حزب الله اللبناني المشتبه في تنسيقه تفجير مقر جمعية يهودية أرجنتينية في مدسنة بوينوس آيرس عام 1994 أسفر عن مقتل 85 شخصاً، وعرضت مبلغ سبعة ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود إليه.
وقال سيجال ماندلكر وكيل الوزارة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية : "نستهدف سلمان رؤوف سلمان، الذي نسق هجوماً مدمراً في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، على أكبر مركز يهودي في أمريكا الجنوبية قبل نحو 25 عاماً، وأدار عمليات إرهابية في نصف الكرة الغربي لصالح حزب الله منذ ذلك الحين".