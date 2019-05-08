أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، أمراً ملكياً بتعيين الأستاذ عبدالهادي المنصوري في منصب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي المنصوري عقب تعيينه بمنصبه الجديد عبر حسابه في «تويتر»: أتقدّم بخالص الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -أيّدهما الله- على الثقة الكريمة بتعييني رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني، سائلاً الله أن أكون عند حسن ظن القيادة، وأن يمدّني بتوفيقه للمساهمة في تحقيق تطلّعاتها لتطوير قطاع الطيران المدني في المملكة“.ويعمل المنصوري قبل تعيينه الأخير مساعد لوزير النقل السعودي منذ منتصف العام الماضي.والاسم الكامل لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني الجديد، هو عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري، وهو من مواليد العام 1976، ويحمل شهادة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة الملك عبدالعزيز.وتضم محطات عمله السابقة، تعيينه وكيلاً لوزارة الصحة للموارد البشرية، ومستشاراً لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ومديراً للموارد البشرية في تلك الوزارة، ووكيلاً لوزارة النقل للخدمات المشتركة، والناظر الاداري للتوظيف الدولي / توظيف السعوديين بأرامكو السعودية وأيضا كان مؤسس ومدير شركة أرامكو فيما وراء البحار المحدودة .ومثل المنصوري قبل أيام قليلة المملكة في اجتماع الجمعية العامة الاستثنائية للمنظمة العربية للطيران المدني في العاصمة المغربية الرباط.