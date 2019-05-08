شهد منزل أحد أعضاء شرف النادي الأهلي مساء أمس إجتماعاً ضمّ المرشح الثاني لكرسي الرئاسة في النادي الأهلي عبدالله الصبان وعدد من أعضاء الشرف الأهلاويين وذلك لمناقشة ملف المرشح الثاني والاطلاع على ما سيقدمه للنادي و للفريق الكروي الأول وأخذ تصور كامل عن ملفه .

إذ شهد الإجتماع أيضاً تواجد رئيس مجلس الإدارة الحالية عبدالله بترجي إلى جانب الأمير نواف بن عبدالعزيز والأمير خالد بن عبدالله فيصل بن تركي .

ويسعى الأهلاويون خلال الأيام القادمة لعقد جمعية عمومية في النادي الأهلي بعد أخذ الضوء الأخضر من الهيئة العامة للرياضة قبل فتح باب الترشيح .