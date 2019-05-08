أحمد الداموك ( جدة ) @ENG_ALDAMOK
شهد منزل أحد أعضاء شرف النادي الأهلي مساء أمس إجتماعاً ضمّ المرشح الثاني لكرسي الرئاسة في النادي الأهلي عبدالله الصبان وعدد من أعضاء الشرف الأهلاويين وذلك لمناقشة ملف المرشح الثاني والاطلاع على ما سيقدمه للنادي و للفريق الكروي الأول وأخذ تصور كامل عن ملفه .
إذ شهد الإجتماع أيضاً تواجد رئيس مجلس الإدارة الحالية عبدالله بترجي إلى جانب الأمير نواف بن عبدالعزيز والأمير خالد بن عبدالله فيصل بن تركي .
ويسعى الأهلاويون خلال الأيام القادمة لعقد جمعية عمومية في النادي الأهلي بعد أخذ الضوء الأخضر من الهيئة العامة للرياضة قبل فتح باب الترشيح .