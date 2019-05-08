يعود نحو 5 آلاف معلم ومعلمة للدوام الرمضاني في مدارسهم للدور الثاني بعد غيبة وانقطاع استمر لأكثر من أحد عشر عاما، كان آخر عهد لهم بالدوام في أيام الشهر الكريم في العام 1428 طبقا للتقويم الدراسي للسنوات العشر الماضية، إذ كانت بداية الدراسة للفصل الدراسي الأول في السبت 26 /‏ 8 /‏ 1428 وبداية إجازة العيد بنهاية دوام الأربعاء 21 /‏ 9 /‏ 1428 واستأنفت الدراسة بعد إجازة العيد في يوم السبت 8/‏ 10 /‏ 1428.طوال سنوات الإجازة الرمضانية الطويلة، تعايش حملة الطباشير مع واقعهم، بعدما اعتبروا أيام وليالي الشهر الفضيل موسما لالتقاط الأنفاس لكن دوام الحال من المحال إذ كتب عليهم في هذا العام التخلي عن مكتسبات الأحد عشر عاما والعودة مجددا إلى الركض في نهارات رمضان وصيفه القائظ.ويقول القائد التربوي مطلق الشيخ من ثانوية الحاكم المروزي بجدة إن المعلمين يستعدون الآن لخوض التجربة التي غابوا عنها قرابة عقد من الزمان، أما زميله أحمد الزهراني أحد المعلمين في مدرسة متوسطة شمال جدة فيعلق لـ «عكاظ» قائلا،«أعددت نفسي للدوام الرمضاني، السنوات العشر الماضية كانت مناسبة لالتقاط الأنفاس.. الأمر يتطلب مزيدا من الصبر والمثابرة لتوفير جو مناسب، في هذا الطقس الصعب»وعلى ذات السياق، يرى مرزوق السلمي أن رمضان سيدخل في الشتاء في السنوات القادمة وبات في إمكان الطلاب الانتظام في صفوف الدراسة، ويرى مصلح الروقي أستاذ اللغة العربية أن دوام هذا العام ربما يكون أقل عبئا من الأعوام السابقة إذ بدأت عطلة الطلاب منذ نهاية شعبان.المعلوم أن بداية الدراسة العام القادم ستكون في يوم الأحد 02/‏01/‏1441 الموافق (01/‏09/‏2019) وبداية الدراسة للفصل الثاني في 24/‏05/‏1441 هـ الموافق (07/‏05/‏2020).ومن المقرر أن تستأنف الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 08 /‏10/‏1441 الموافق (31 /‏05/‏2020)، على أن تكون بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني 10/‏10/‏1441 الموافق (02 /‏ 06/‏2020)، فيما ستكون بداية إجازة نهاية العام 19/‏ 10/‏1441 الموافق (11/‏06/‏2020)، وسيحظى المعلمون والطلاب بإجازة أسبوعين خلال منتصف العام الدراسي؛ إذ تبدأ إجازة منتصف العام للعام الدراسي القادم 07/‏05/‏1441 الموافق (02/‏ 01/‏2020).