• أنا مريض بالروماتيزم، أتساءل: هل هناك أي تأثيرات سلبية على جسدي من الصيام، خصوصا حدوث الآلام؟ أبوعمر (جدة)•• استشاري الروماتيزم بجدة العضو المشارك في الجمعية الأمريكية للتغذية الدكتور ضياء الحاج حسين، يجيب على السؤال قائلا:يشكل الصوم في شهر رمضان لمرضى الروماتيزم فرصة لتنقية الجسم من الشوائب التي تلحق به شرط اتباع نظام صحي وسليم في تناول وجبتي الإفطار والسحور، ويوصي الأطباء بالصوم لعلاج كثير من الأمراض، خصوصا الإحباط النفسي واضطرابات القولون وأنواع الحساسية وأمراض الجهاز التنفسي وارتفاع ضغط الدم وداء السكري والسمنة والأمراض الروماتيزمية، وفي هذا الجانب أشير إلى أنني أجريت بحثا لدراسة علاقة الروماتيزم بالصيام فوجدت أن هناك مئات الأبحاث نشرت في المجلات الطبية العالمية عن فوائد الصيام في علاج بعض أمراض الروماتيزم، ومنها دراسة بريطانية كشفت أن الصيام عن الطعام بانتظام كفيل وحده بتخفيف آلام معظم الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل المزمن. وأوضحت الدراسة أن كل ما على الكثيرين من المرضى أن يفعلوه هو أن يتبعوا حمية غذائية تتضمن الصيام لأنه يعتبر طريقة قوية وفعالة للتخفيف من أعراض التهاب المفاصل وتعزيز نظام المناعة في الجسم، كما أظهرت دراسة ألمانية أن الصوم يمكن أن يحد من آلام المفاصل بشكل كبير، إذ وجدت الدراسة أن الصوم يساعد على الحد بشكل كبير من آلام المفاصل لدى بعض المرضى خلال 15 يوما، وتحسنت وظائف المفاصل لدى المرضى، كما تحسنت صحتهم بشكل عام.فخلاصة القول إن الصيام يؤدي إلى تحسن ملحوظ في التيبس الصباحي والألم والانتفاخ المفصلي، وانخفاض سرعة الترسيب (التي تكون مرتفعة في التهاب المفاصل)، وزيادة تركيز مادة الأندورفين في الدم المهمة في تسكين الألم، مما يؤدي إلى انخفاض ألم المفاصل، ونقص النفوذية المعوية، وبالتالي تنقص المعقدات المناعية والداخلية في تركيب الروماتويد.