أكدت إدارة الشؤون الصحية بمكة المكرمة، أن الوزارة توفر خدماتها للمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام عبر 10 مستشفيات و54 مركزاً صحياً، وفق خطة أعدت خلال شهر رمضان المبارك.وبينت أن الخدمة تقدم للمعتمرين منذ دخولهم المملكة عبر منافذها الجوية والبرية والبحرية وصولاً لمكة المكرمة حتى مغادرتهم إلى بلادهم سالمين غانمين، وتقدم الإدارة نوعين من الخدمات الصحية «العلاجية والوقائية» عبر المراكز الصحية المنتشرة في المنفذ البحري (ميناء جدة الإسلامي) من خلال مركز طبي يوفر الخدمات العلاجية، وفي المنفذ الجوي (مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة) من خلال مراكز طبية بمدينة الحجاج بالمطار توفير الخدمات العلاجية، إضافة إلى فريق الطب الوقائي المنتشر بالصالات، كذلك في المنافذ البرية والخطوط السريعة ومحطة قطار الحرمين.وتختص الخدمة الوقائية بمناظرة القادمين من الدول الموبوءة والمحجرية وتطعيم من لم يحمل شهادات التطعيم ومن ثم تطبيق الاشتراطات الصحية عليهم، أما العلاجية فمن خلال مناظرة الحالات المرضية وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة لها، وتقديم العلاج ومن ثم نقل المرضى إلى المستشفيات.وأوضحت صحة مكة المكرمة أن الخدمات الطبية التي ستقدم للمرضى بالمستشفيات والمراكز الصحية بمكة المكرمة تشمل جميع مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات، إضافة إلى تغطية مستشفى الحرم وأجياد للطوارئ والمراكز الصحية بالمنطقة المركزية.