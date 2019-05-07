استقبلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، حوالى 300 طالب من 20 جامعة سعودية من جميع أنحاء المملكة للتنافس في تحدي الابتكار «STEAM».وانتظم الطلاب ضمن 48 فريقاً بهدف إيجاد حلول للتحديات العالمية التي تؤثر على البيئة والصحة والمدن الذكية، ونوعية المعيشة والسلامة والأمن لمدة ثلاثة أيام بين 2 - 4 مايو.وقال رئيس مركز ريادة الأعمال في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية هتان أحمد: «لقد صممنا تحدي الابتكار STEAM لإلهام الشباب في المملكة على المستوى الوطني من خلال تجربة ابتكار مكثفة، وعالج الطلاب التحديات الحقيقية حول موضوع المدن المستدامة التي وُضعت بالتعاون مع شركائنا من الشركات».وكانت المشاريع الفائزة«آي كير»، وهو سوار لمراقبة العلامات الحيوية للحجاج وتقارير الحوادث لمقدمي الرعاية الصحية لحج أفضل، و«كيور» وهي مبادرة لجمع الأدوية المنزلية غير المستخدمة لتوزيعها على منظمات الإغاثة من أجل حياة أفضل، و«احفظها» وهو برنامج التنبؤ بطلب تجار التجزئة للمواد الغذائية.