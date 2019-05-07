دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الاثنين) في مديرية خنفر بمحافظة أبين مشروع توزيع الوجبات الغذائية الرمضانية للعام 1440، التي تستمر خلال الشهر الكريم في جميع مديريات المحافظة.وعبر وكيل محافظة أبين لشؤون الدفاع والأمن العميد ركن محمد ناصر الجحماء عن شكره لما تقدمه المملكة من مشاريع من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لمحافظة أبين وغيرها من المحافظات اليمنية، ومنها مشروع الوجبات الغذائية الرمضانية الذي درج المركز على تقديمه كتقليد سنوي للاهتمام بالصائمين.وأوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن صالح الذبياني أنه جرى تدشين توزيع الوجبات الغذائية في محافظة أبين ضمن 7 محافظات يمنية سيشملها التوزيع بمقدار 306.000 وجبة غذائية جاهزة يوميا خلال شهر رمضان المبارك مخصص منها لأبين 1224 وجبة يوميا، ويأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة للأشقاء في اليمن في جميع المجالات ومنها مجال الأمن الغذائي.