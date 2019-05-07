دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الاثنين) مشروع توزيع الوجبات الغذائية الرمضانية في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة اليمنية.وقدم وكيل محافظة المهرة الشيخ صالح عليان كلشات، الشكر للمملكة العربية السعودية على هذه المشاريع التي تنفذها من خلال المركز ومنها مشروع تفطير الصائمين في المهرة، مبيناً أن المشروع يضاف إلى رصيد الأعمال الخيرية والتنموية التي ينفذها المركز بالمحافظة، موضحاً أن التوزيع سيشمل مديريتي الغيضة وشحن.وأوضح ممثل شبكة النماء للمنظمات الأهلية مبارك النوبي أن حملة مشروع الوجبات الغذائية التي يمولها مركز الملك سلمان للإغاثة تستهدف يوميا تقديم 1250 وجبة صائم، بإجمالي 36.500 وجبة خلال شهر رمضان.وأفاد بأن المشروع يستهدف المرضى في المستشفيات وموظفي وعاملي الخدمات العامة وعابري السبيل والنقاط الأمنية والعسكرية في المهرة.