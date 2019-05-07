نجح فريق طبي تكاملي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، من إزالة دعامة مرارية وتجنيبها الخضوع لعملية جراحية معقده، وذلك بعد مكوث الدعامة مايزيد عن 18 شهراً مما أدى لالتصاقها.

وكانت تعاني المريضة من حصوات مرارية تمت إزالتها بالمنظار، مع وضع دعامة مرارية على أن تتم إزالتها بعد مدة قصيرة كما هو متبع بمثل هذه الحالات، ولكن تخلفت المريضة ولم تحضر في الموعد المحدد، مما سبب التصاق الدعامة بجدار القناة المرارية، وزاد من صعوبة إزالتها بالمنظار.

واجتمع الفريق الطبي المكون من مركز الجراحات التخصصية بقيادة الدكتور عبدالعزيز الزهراني، والأشعة التدخلية بقيادة الدكتور المأمون جستنية و الجهاز الهضمي والمناظير بقيادة الدكتور عدنان زنبقي، حيث باشر الحالة دكتور جستنية، وتمكن بنجاح من دفع الدعامة إلى المعدة عن طريق القسطرة بشق في الجلد لا يزيد عن 3 مليميترات.

عندها قام دكتور زنبقي بإزالة الدعامة من المعدة عبر المنظار، وتكللت العملية بالنجاح التام، وتماثلت المريضة للشفاء وتم متابعة حالتها والاطمئنان عليها و تم خروجها.