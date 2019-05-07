باشر الملحق الثقافي الجديد بالسفارة السعودية بأسبانيا الدكتور عبدالرحمن الحميضي أعماله في الملحقية اليوم (الاثنين)، عقب رحيل الملحق السابق د.علي البشري.

وأعلن حساب الملحقية الثقافية على تويتر أن الدكتور عبدالرحمن الحميضي باشر مهامه بالإشراف على ملحقية أسبانيا هذا اليوم، متمنياً للطلاب المبتعثين دوام التوفيق والسداد في مسيرتهم التعليميه. وقد اجتمع د. الحميضي بموظفي الملحقية وحثهم على بذل الجهود لمساعدة الطلبة المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص في شؤونهم الدراسية للتميز في محصولهم العلمي.

جدير بالذكر أن الدكتور عبدالرحمن الحميضي تقلد عدة مناصب بوزارة التعليم، حيث تم تكليفه في السابق بمنصب مدير عام الإدارة العامة لشؤون البعثات، كما عمل ملحقاً ثقافياً في كل من النمسا وألمانيا.