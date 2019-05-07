ارتجل امام المسجد النبوي الشريف فضيلة الشيخ حسن ال الشيخ، خطبة بعد صلاة العشاء قبل اول صلاة لتروايح في المسجد النبوي الشريف بين من خلالها عظمة الاسلام، وفضل شهر رمضان واستغلالة والاستفادة من عباداته وقيام ليل، ومايحدث حلال ايام رمضان من تجاوز،وهذا لا يحمد وهذا لايستقيم من حكم شهر رمضان المبارك، ولا يرفث ولا يسخط ولا يجادل ويقول «اللهم اني صائم»، وان يحفظ الصائم جوانحه وليس الصيام هو عن الاكل والشرب بل عن اللسان، كذلك وحقق قول الله تعالي «أنما المؤمنين اخوة»قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا))، وان يرى المسام اخية اخلاق الاسلام.

وبين ال الشيخ عظمة هذا الشهر الفضيل وما يحتويه من عبادات وطاعات، وتكفير لذنبوب والاستباق الي الخيرات ونيل الصالحات والتقرب الي رب السموات والارض، لذلك الله اخبرنا الله تعالي بحكمه عظمية يجب الخروج منها «ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون».

وان تجعلك فريضة الصوم متقيل الله عزوجل ومخلصا له في القول والعمل وغي ظهارك وباطنك وجميع احوالك وسائر شهورك وهكذا يجب ان يكون رمضان مدرسة في سلوكنا وتصرافتنا لنكون في عداد المتقين وجميع ابناء ادم هناك اخطاء في الصغائر والكابئر ليتأتي رمضان ويمحو جميع تلك الذنبوب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) وإن مميزات الصيام لا تعد ولاتحصى ومن الصعب ان تسرد في هذة الدقائق القليلة، ولكن الاهم هو تحقيق غاية التعظيم لله عزوجل وكمال التذلل لخالقنا.

وهذ الشهر الفضيل فرصة لدعاء والاستحابة والدعاء في خلوتكم وسجودكم لامتكم في مختلف اقطار العالم، وما تجده من اذي ومن الصراعات والدعاء لا نفسكم ولذرايتكم واخوانكم وولاة امور المسلمين، لما فيه خير رعايهم وان يسدد خطايهم ويوفقهم الي مصلحة العباد، والدعاء الوطن بالامن والامان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهد، على ما يقومون بها خدمة للاسلام على ما يقوم به من وخدمة ورعاية لبيت الله الحرام، والمسجد النبوي الشريف والمدينة المنورة والتي تحضى برعاية من ولاة الامر.