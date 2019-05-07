صعدت أسعار الذهب اليوم (الثلاثاء)، بعد تلويح أمريكا بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، مما دفع المستثمرين للإقبال على أصول الملاذ الآمن. وارتفع السعر الفوري للذهب 0.1 بالمئة إلى 1281.70 دولار للأوقية بحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1282.70 دولار للأوقية.وقال ستيفن إينس رئيس التداول واستراتيجيات السوق لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول «هناك محفزات كبيرة للذهب في ظل التصعيدات التجارية». وبالنسبة للمعادن الأخرى، استقرت الفضة عند 14.90 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين حوالي واحد بالمئة إلى 880.85 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1346.01 دولار للأوقية.