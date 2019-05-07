رفع أمير منطقة حائل باسمه وبأسم أهالي المنطقة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده، على الرعاية والاهتمام لكل مناطق المملكة وتحقيق تطلعات أبناء منطقة حائل الغالية.وأضاف اثناء استقبال جموع المهنئين لسموه من مواطنين ومسؤولين ومدراء فروع الوزارات بحلول شهر رمضان المبارك، وبحضور نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن ووكيل أمارة حائل الاستاذ عادل ال الشيخ: "أن ما تحقق من انجازات تنموية خلال الفترة الماضية لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله ثم دعم القيادة الحكيمة وتكاتف أبناء منطقة حائل.وأكد تطلعه لإنجاز واستكمال العديد من المشروعات المهمة والبدء في المشروعات الجديدة الأخرى التي ستحدث نقلة نوعية في برامج التنمية والتطوير في الوطن والمنطقة مطمئنا أهالي المنطقة بأن كل ما يفكرون به أو يتطلعون إليه هو محل اهتمام القيادة الحكيمة واهتمام منظومة العمل في أمارة المنطقة وهئية تطوير حائل.وقال سأعمل بكل ما أوتيت من عزم على تذليل مختلف التحديات التي تواجه تحقيق أحلام أبناء المنطقة.ووجه شكره لكل من عمل بإخلاص وبذل بسخاء من جهده من أجل الإسراع في برامج التطوير في المنطقة، كما حث الجميع على بذل الجهود المضاعفة لترجمة رؤية المملكة 2030 بالصورة المثالية في المنطقة.وأكد أن منطقة حائل تنتظر مرحلة قطف الثمار لبرامج تطويرية مكثفة أخذت الوقت والجهد، وآن الأوان لأن نراها على أرض الواقع ونرى مخرجاتها تصب في مصالح المواطنين وتطوير المنطقة في مختلف المجالات.