اعتمدت هيئة الطيران المدني زيادة رحلتين من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في محافظة العلا.

وفي تصريح خاص لٍـ«عكاظ» قال مدير مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعلا حامد بخاري: «إن الزيادة الحالية تتمثل في اعتماد رحلتين كالتالي: رحلة يوم الأحد ورحلة ليوم الثلاثاء من كل أسبوع متجهة من وإلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض»، لافتاً إلى أن باقي الرحلات الأخرى باقية كما هي عليه دون تغيير في مواعيدها السابقة.

من جهتهم، رحب كثير من أهالي العلا بزيادة عدد الرحلات القادمة إلى المحافظة والمغادرة منها، مشيرين إلى أن ذلك سيسهم في تحقيق انسيابية وسهولة في حركة السفر، ويساهم في دعم وتنمية السياحية المحلية، ويحقق مرونة وخيارات متنوعة في أوقات السفر أمام الزوار والسائحين، والمرضى والمراجعين المرتبطين بمواعيد في الجهات والدوائر الحكومية المختلفة.