في مشهد يعكس حالة التناقض والازدواجية والتخبط داخل أروقة «نظام الحمدين»، سارعت الحكومة القطرية بالتبرؤ من تصريح الأمين العام للمجلس القطري للسياحة أكبر الباكر الذي وصف فيه المصريين بـ«الأعداء»، بعد موجة انتقاد لاذع ضد تصريحات المسؤول القطري. وبينما اعتبر مكتب الاتصال الحكومي القطري أن «موقف قطر كان وسيظل دائماً واضحاً بضرورة عدم إقحام الشعوب في الخلافات التي تنشأ بين الدول»، لم يتطرق البيان «التوضيحي» لشجب كلمة «الأعداء» التي صدرت عن المسؤول الكبير في الدوحة.وتبرأ المكتب من تصريحات الباكر، وأضاف «أي تصريحات تخرج عن تلك الأطر القانونية لا تمثل السياسة المعمول بها في وزارة الداخلية»، علماً أن الرجل صاحب وصف «الأعداء» هو الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة بقطر والمدير التنفيذي للخطوط الجوية القطرية. وأشارت «رويترز» إلى أن مصريين كثيرين قالوا إن إصدار التأشيرات توقف فعليا بالنسبة لهم منذ عام 2017.من جهة أخرى، أفرجت الإمارات، أمس (الإثنين)، عن زورق عسكري قطري دخل المياه الإقليمية في 30 أبريل الماضي. وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن الزورق العسكري القطري الذي يحمل علم دولة قطر دخل المياه الإقليمية للدولة يوم 30 أبريل الماضي وعلى متنه 4 أشخاص وجميعهم عسكريون.