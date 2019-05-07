بدأت دائرة الانتقادات لموقف الحكومة الألمانية المبني على «ترهات وأوهام وتقارير للمليشيات الحوثية» تتسع، إذ لوحت شركة إيرباص بدرس مقاضاة الحكومة الألمانية، نظراً لانعكاس قرار تجميدها تصدير الأسلحة إلى السعوديين على استكمال إيرباص صفقة نظام لأمن الحدود.وقال مصدران مسؤولان أمس الأول (الأحد) إن «إيرباص» تنظر في إقامة دعوى ضد برلين بشأن النظام الأمني المخصص للحدود السعودية في صفقة تقدر بنحو 3 مليارات يورو (3.36 مليار دولار).ووصف مصدر مطلع على المسألة، طلب عدم نشر اسمه، بردة فعل الحكومة الألمانية بـ«المتقاعسة عن التحرك»، لافتاً إلى أنهم يريدون إجبار الحكومة «على اتخاذ قرار الآن».