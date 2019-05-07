بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، العلاقات الثنائية بين البلدين.واستعرض الجانبان خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان من بومبيو أمس (الإثنين)، المستجدات الإقليمية والدولية.من جهة ثانية، تلقى ولي العهد أمس، اتصالين هاتفيين من رئيس جمهورية العراق برهم صالح، ورئيس دولة فلسطين محمود عباس، هنآه خلالهما بحلول شهر رمضان المبارك. وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن شكره وتقديره للرئيسين صالح وعباس على ما عبرا عنه من مشاعر أخوية صادقة، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بوافر الخير والبركات.