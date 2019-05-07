نفذ الدفاع المدني بمنطقة الجوف حملة السلامة والكشف الوقائي على المساجد ومخيمات إفطار الصائمين، والمنشآت التجارية، ودور الإيواء، والأسواق التجارية.

وأوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف تواصل حملة السلامة والكشف الوقائي على المساجد ومخيمات إفطار الصائمين، والمنشآت التِجَارِيّة، ودور الإيواء، والأسواق التجارية، التي انطلقت مع بداية شهر رمضان المبارك، بمشاركة عددٍ من الضباط والأفراد في جميع محافظات ومراكز المنطقة.

وأكد الضويحي أن هذه الحملة تأتي في إطار الخطط السنوية العامة التي تعدها مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف خلال شهر رمضان المبارك للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق في جميع المنشآت الحيوية والمهمة على اختلاف أنشطتها.

وطالب بضرورة اتباع إرشادات وتعليمات المديرية العامة للدفاع المدني لتجنب هذه المخاطر من خلال موقعها الإلكتروني وعلى بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي تجب مراعاتها أثناء وقوع الحوادث لا سمح الله متمنياً السلامة للجميع.