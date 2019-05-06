أبقى ميلان على حظوظه بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014، وذلك بفوزه على ضيفه بولونيا 2-1 اليوم (الإثنين) في ختام المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي.وبعد تعادل وهزيمتين في مبارياته الثلاث الأخيرة، إحداها في نصف نهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو (صفر-1)، نجح رجال جينارو غاتوزو في البقاء ضمن الصراع على التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل بفضل هدفي الإسباني سوسو (37) والبديل فابيو بوريني (67)، فيما كان هدف الضيوف من نصيب البديل ايضا ماتيا ديسترو الذي سجل في شباك فريقه السابق (73).ورفع ميلان الذي أكمل ربع الساعة الأخير بعشرة لاعبين بعد طرد البرازيلي لوكاس باكيتا لحصوله على إنذارين في غضون ثوان معدودة بسبب اعتراضه على قرارات الحكم، رصيده الى 59 نقطة في المركز الخامس بفارق المواجهتين المباشرتين مع روما السادس، وثلاث نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال الموسم المقبل.وفي الأمتار الأخيرة من الموسم، يخوض ميلان ثلاث مباريات في متناوله، أقله على الورق، ضد فيورنتينا الثالث عشر، وفروزينوني الذي هبط الدرجة الثانية، وسبال الحادي عشر.