أعلن مسؤول محلي بالمكسيك اليوم (الاثنين) أنه تم العثور على حطام طائرة بعد اختفائها في طريقها من مدينة لاس فيغاس الأمريكية إلى مدينة مونتيري بشمال المكسيك، وذكرت وسائل إعلام محلية أن جميع ركابها الـ14 لقوا حتفهم.وقالت صحيفة ريفورما المكسيكية إن الطائرة الخاصة كانت تقل 11 راكبا وطاقما من ثلاثة أفراد.وقال فيرناندو أورتا المسؤول بإدارة الطوارئ في ولاية كواهويلا إنه تم العثور على حطام الطائرة بواسطة الاستطلاع الجوي على بعد نحو 208 كيلومترات شمال غربي مدينة مونكلوفا الشمالية بالولاية الحدودية.وقالت محطة تليفيزا التلفزيونية المحلية إن الطائرة الصغيرة التي تعمل بمحركين فقدت الاتصال بالمراقبة الأرضية أمس الأحد بعد الساعة 5:20 مساء بالتوقيت المحلي (22:20 بتوقيت غرينتش) بعدما انخفض الطيار لتفادي عاصفة.