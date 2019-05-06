استثمر عدد كبير من نجوم العالم في كرة القدم فرصة قدوم شهر رمضان المبارك لتهنئة محبيهم وأنصارهم من المسلمين بهذا الشهر الفضيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر، انستغرام، فيسبوك». ومن بين هؤلاء اللاعبين العديد من المسلمين وأبرزهم مسعود أوزيل نجم المنتخب الألماني ونادي أرسنال الإنجليزي إذ قال «رمضان مبارك لجميع إخواني وأخواتي المسلمين».وهنأ مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني النجم الفرنسي فرانك ريبيري محبيه من المسلمين بالشهر الفضيل بقوله «كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم».فيما هنأ عدد كبير من اللاعبين غير المسلمين على رأسهم العالمي لوكا مودريتش الذي قال «كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم».ونشرت حسابات الأندية الأوروبية الكبيرة أيضاً تهنئة بالشهر الفضيل أبرزها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وبايرن ميونيخ وغيرها من الأندية.ونشر باريس سان جيرمان فيديو للاعبي الفريق وهم يهنئون المسلمين بعبارة «رمضان مبارك» في مقدمتهم البرازيلي نيمار.