أكد عميد الكلية التقنية بمحافظة القريات المهندس ياسر عسيري، أن رعاية أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، لملتقى «تكامل 3» الذي ينطلق الأحد القادم في «تقنية القريات»، ما هو إلا تأكيد على أهمية دور المجتمع والمشاركة المجتمعية في خدمة هذا الوطن الغالي، ودعم كبير لأنشطة التقنية ومشروع التحول الوطني ورؤية المملكة 2030م.

وأوضح عسيري أن الملتقى يبدأ فعالياته يوم الأحد 3/7/1440 ولمدة خمسة أيام على فترتين، الصباحية من 9- 12 والمسائية من 5- 11 مساءً.

وأكد أن الملتقى يسعى لتحقيق أربعة أهداف رئيسية، هي ترسيخ الفكر الوسطي وفق الكتاب والسنة للمتدربين وجميع أفراد المجتمع، وزيادة الوعي والحس الأمني والإداري لدى المتدربين وجميع أفراد المجتمع، وتثقيف وتعريف المجتمع بالتقنيات الحديثة وسبل الاستفادة منها، وتنمية تشيجع المواهب الناشئة للمتدربين وجميع أفراد المجتمع.

ورفع عميد الكلية التقنية بمحافظة القريات شكره لأمير منطقة الجوف على رعايته الكريمة، كما قدم الشكر لنائب أمير المنطقة ومحافظ القريات وفريق عمل «ملتقى تكامل 3»، وجميع شركاء النجاح من جهات حكومية وخاصة وأفراد، الذين كان لهم الدور في اكتمال الاستعدادات لهذا الملتقى.