استمراراً لدورها الرائد في تطوير تقنيات المحركات وإيجاد حلول فعّالة ومؤثرة في المستقبل، تُشارك «أرامكو» السعودية في معرض جنيف الدولي للسيارات للمرة الأولى، والذي يتم تنظيم فعالياته خلال الفترة من 7 – 17 مارس 2019م، في مدينة جنيف السويسرية.

وتستعرض الشركة خلال مشاركتها في المعرض عدداً من تقنيات المحركات التي تُسهم في رفع مستوى الكفاءة والحد بدرجةٍ كبيرةٍ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتأتي المشاركة في الوقت الذي تواصل فيه الشركة جهودها لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع النقل، خاصة فيما يتعلق بتحسين الأداء البيئي لمحركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالوقود، من خلال السيطرة على انبعاثات الغازات المُسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

وعملت مراكز الأبحاث العالمية التابعة لأرامكو السعودية على تطوير عدد من التقنيات المبتكرة التي تعرضها الشركة في هذا المحفل الدولي، وذلك بالتعاون مع كبرى شركات تصنيع السيارات ومطوري التقنية في العالم.

وتعليقاً على هذه المشاركة، قال كبير الإداريين التقنيين في «أرامكو» المهندس أحمد الخويطر: «نظراً لاستمرار محركات الاحتراق الداخلي في خدمة النقل العالمي لعقودٍ قادمةٍ، فإنه من الأهمية بمكان أن يكون الاستثمار في تحسين التقنيات المرتبطة بهذه المحركات من أجل الحد من الآثار السلبية التي تتسبّب فيها الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل، ولذلك نرى أن التطوير المتزامن للمحركات والوقود سيوفر إمكانات هائلة لتحسين كفاءة المحركات، ونتطلع من خلال فعاليات هذا المعرض إلى عرض بعض الابتكارات الواعدة التي تطورها فرقنا البحثية».

وتشمل التقنيات التي ستعرضها «أرامكو» في المعرض، تقنيات الإشعال بضغط البنزين، وتقنية المحركات التي تعمل بطريقة المكابس المتقابلة، وتقنية الاشتعال الموزع السريع، بالإضافة إلى تقنية احتجاز الانبعاثات الكربونية الخارجة من عوادم السيارات.

الجدير بالذكر، أن لأرامكو السعودية شبكة بحوث عالمية في مجال وسائل النقل تشمل الظهران، وديترويت، وباريس، وبكين، وتعمل الفرق البحثية في هذه المراكز بالتعاون والشراكة مع بعض الجهات الأكاديمية والصناعية على تطوير عدد من التقنيات التي تشمل محركات الاحتراق الداخلي المتقدمة، وحلول ما بعد المعالجة، وأنظمة المحركات الهجينة.

يُشار إلى أن معرض جنيف الدولي للسيارات يُعد أحد أشهر خمسة معارض للسيارات في العالم، حيث يحتشد فيه أفضل مصنّعي السيارات العالميين لعرض أحدث ابتكاراتهم التقنية في مجال صناعة السيارات.